大學迎新營淫風四起　平機會招募青年大使　推廣防性騷擾資訊

平等機會委員會推出「平等機會青年大使計劃2023/24」，招募全日制大專院校學生成為平等機會青年大使，培養他們的多元共融精神，並鼓勵他們在朋輩間推廣平等機會的資訊，包括預防性騷擾的資訊，以應對大學迎新營性醜聞。該計劃截止報名日期為今年11月16日。

該計劃於去年起推出，今年增加了名額。該計劃為期6個月，平機會將為參加者安排一系列的體驗式學習活動，提升他們對平等機會的認識和體驗。相關活動包括參加者與殘疾健兒一起跑步訓練，學習如何成為視障或聽障人士的領跑員；參觀企業以了解工作間的平等、多元和共融政策；參加社區多元文化之旅，體驗本地和少數族裔的文化特色；參加反性騷擾培訓工作坊，增加對反性騷擾的認識；以及與有特殊需要的青年一起走入社區，探索無障礙的環境等等。

鑑於近期大學迎新營有關性騷擾事件的指稱，大專學生需要加強對性騷擾的敏感度，以防止同類事件再次發生，故平機會今年為該計劃加入反性騷擾培訓工作坊，增加參加者對反性騷擾的認識，更要求參加者在接受培訓後製作宣傳品或舉辦活動，向身邊的朋友和同學推廣預防性騷擾的資訊。