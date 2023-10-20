東方日報A1：小天瑜變植物人　刑事追查終開綠燈

因醫療事故而慘變植物人的女孩周天瑜，如今8歲的她不能像其他孩童那樣玩樂，甚至笑容亦已成家人的追憶。周父多年來為女兒追討涉事者責任，今年卻不幸積勞成疾身患癌症。近日周父就女兒的民事索償案，與醫院管理局達成和解，卻不是醫療事故的終站。本報及《東呼即應》團隊近日到周家了解其近況，周父仍為涉事醫生涉篡改手術紀錄一事追究刑責，並獲執業大律師協助撰寫公開信，促警務處處長蕭澤頤跟進。日前，周父終獲港島總區重案組回覆稱會從刑事方向研究案件。

《東呼即應》採訪隊早前陪同周父到沙田威爾斯親王醫院覆診。今年先後確診「惡性肌肉腫瘤」及肺癌第3期，周父稱已沒有籌碼與醫管局周旋，形容自己既無資金也無專家證人，甚至連法律援助亦未獲批，加上所有證據都對他們有利，坦言即使上庭也毫無勝算，只能和解。

外界認為周家與醫管局達成和解協議會是小天瑜醫療事故（詳見表）的終站。不過，周父強調這只是在民事索償上的和解，因女兒的生養死葬需依賴這些賠償，但涉事麻醉科顧問醫生呂醫生涉篡改醫療紀錄一事，周與協助其的執業大律師陸偉雄商討後，決定繼續追究刑責，「事件曝光後好多病人家屬搵我，懷疑醫生唔誠實但只能啞忍，想等更多人知道醫療制度存在好多漏洞！」

周父展示兩份醫療紀錄，清楚顯示2020年5月21日小天瑜手術當天，下午2時53分有人曾為病人輸入500毫升葡萄糖及鹽水的混合物，但8日後即2020年5月29日的修訂紀錄裏，該紀錄卻被刪除。他曾向一名兒童醫院醫生查詢，該醫生指500毫升的劑量屬成年人劑量，若小童注射則屬過量，此或是導致小天瑜病情轉壞的關鍵，但院方不承認此紀錄，「連幾點幾分同濃度都記錄咗，佢話醫生有權更改，唔通佢改到話當時係天瑜自己起身飲水都得咩？」

周父先後兩次就事件報案均不獲立案，部門甚至連口供亦不落，聲稱要醫務委員會轉介才跟進。陸偉雄近日為周父寫公開信予警務處處長，要求部門跟進事件，日前終獲港島總區重案組致電回覆，稱會從刑事研究方向跟進。

周父坦言不怕死，但最放不下的是家人，開始為將來打算，把自己上網、手機密碼告訴太太，交代如何繳交水電煤及租金，「唔係話我唔喺度，但當身體變差之後，佢都可以知點做。」被問及女兒的將來，周父一度嗚咽，坦言小天瑜無將來，只會一直躺病床上，沒有治療方案。他很早已覺女兒生不如死，但為人父母有一絲希望都不會放棄，「我冇得揀，除咗奇迹之外。」至於會否帶女兒到海外求醫，周父稱不會完全撇除這個選項，但小天瑜連出院回家也不獲批准，要離開香港機會渺茫。周父最大心願是希望自己的病能夠穩定，亦衷心感謝太太悉心照顧。

醫管局發言人指，醫管局法律團隊會繼續與病人家屬的代表律師保持聯繫，跟進相關法律事宜。有關和解的安排並不代表事件中任何一方負上任何責任，醫護團隊會繼續為她提供適切的治療及護理，同時會與病人家屬保持溝通和協助。

而警方回覆指，今年6月5日及9月21日接獲一名男子報案，指其8歲女兒於2020年5月在西區薄扶林道一間醫院接受手術後變為植物人，他懷疑事件涉及醫療事故及刑事成分，要求部門調查。案件於本月17日交由港島總區重案組跟進，暫列「求警調查」。

■記者林建平

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