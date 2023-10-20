八達通再遭假電郵及網站冒認　事件已通報金管局

八達通卡有限公司表示，注意一封偽冒由該公司發出的電郵，內附連結令市民點擊至3個未經授權網站，該網站要求客戶輸入個人及信用卡資料。另外，該公司發現5個與「八達通」字眼接近的可疑網站及1個可疑流動應用程式下載連結，呼籲市民提高警覺。該公司澄清相關電郵、網站及流動應用程式與其無任何關係，並已通知香港金融管理局。

該未經授權電郵的寄件者電郵地址為do-not-reply@bling[.]com[.]br。至於3個未經授權的網站則為https[:]//u[.]to/2ToGIA、https[:]//web-awerna[.]instawp[.]xyz/，以及https[:]//dk-b-oeznvqokm292886[.]codeanyapp[.]com/。

另外，5個可疑網網站和社交媒體貼文內有與「八達通」接近字眼，包括但不限於「八達幣 (BDB)」、「四通八達平台」、「四通八達APP」，以及「四通八達項目」。相關網址為www[.]stbd[.]top、www[.]stbd[.]cc、www[.]sitongbada[.]cc、www[.]sitongbada[.]org，以及xgbdb[.]com。此外，八達通指有可疑的流動應用程式下載連結https[:]//ldy[.]stbd[.]top/app/20230928220229[.]apk。