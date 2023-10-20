全球精英雲集破風激戰　10.22旅發局辦新鴻基地產香港單車節

由香港旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」周日舉行，全日舉行七項單車活動及賽事，當中焦點之一，是事隔5年再次舉辦的國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽，近百名全球專業單車好手爭標，香港隊亦會主場迎戰，爭奪冠軍戰衣、獎金等。這項國際賽事將於當日下午一時半舉行，活動設有多個大打氣位讓觀眾為健兒打氣及觀賞賽事，包括尖沙咀海濱花園設的觀眾席，是沿梳士巴利道，即近尖沙咀海濱的賽道兩旁的觀賽點，最後就是觀賞終點衝線一刻最為精彩的麼地道。

本港很少有大型公路比賽，市民及旅客屆時可近距離、高頻率感受單車在眼前疾馳的刺激快感。前香港單車隊成員梁志賢，分享觀賞UCI賽事的最佳角度及拍攝心得。第一是麼地道花園直路位，因為運動員在轉彎後需立即加速，有些起身比力加速，有些伏平坐下減低風阻，建議觀眾在這裏用長焦距的遠攝鏡頭(100-400mm)拍攝，更有前後景深效果。

第二是尖沙咀中心對出轉彎位的麼地里，梁志賢指這裏形狀形成一個S彎角，運動員在現場高速飛馳中，有機會將氣流帶動吹向現場觀眾，建議觀眾可用超廣角鏡(16-35mm)及慢快門Pan鏡技巧拍攝，將會帶來意想不到的速度感的藝術相。

第三是帝國中心對出U-turn位的麼地里，這裏可以欣賞180度急轉彎技巧，因為運動員於紅磡繞道橋面高速落斜後必須於最短時間急速煞車入彎，梁建議觀眾在這裏用廣角鏡(16-35mm/24-70mm)拍攝，並以維多利亞港作為背景襯托。

第四是梳士巴利道兩旁直路，梁指出，運動員隨時利用不同比賽戰術，於梳士巴利道作出體能調整再突圍而出，建議觀眾用中距離鏡頭(24-70mm)拍攝，捕捉運動員在單車上如何補給飲食及溝通眼神的表情。

至於最後的終點位 ，當然捕捉衝線一刻的激烈競爭，梁指，車手在衝線時速度可能高達65km/h或以上速度，觀眾記得準備好拍攝時的快門速度及技巧，避免拍攝時撞到隔離觀眾。

不過，無論在甚麼位置欣賞單車比賽，梁志賢提醒觀眾都不應跨越欄杆、進入賽道以免發生危險，亦要看管好自己的水壺或容易滾動的物品，若踢出賽道十分危險。拍攝時不應使用閃光燈或大燈照射運動員。

復辦的國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽，以繞圈賽方式進行，每圈長4.3公里，沿尖沙咀梳士巴利道、麼地里、麼地道、科學館道及紅磡繞道進行，一眾單車健將將於彎多路窄、坡度起伏的獨特賽道中，鬥逾100公里，車手會在6至7分鐘就完成一圈，不論速度和能量消耗都遠超傳統公路賽，十分刺激，相當有觀賞性。

UCI是法語Union Cycliste Internationale，亦是國際單車總會的簡稱。監督各國單車賽，規範不同的單車賽事項目，包括公路賽、場地賽、登山車賽及極限單車賽等。而「1.1級」中首個「1」是指賽事日數而非等級；第2個「1」則表示一級賽。單車賽事分為4個等級，分別是WT(World Tour，世界巡迴賽)、HC(Hors Classe)、一級賽和二級賽。

至於今次香港挑戰賽所屬的UCI Asia Tour一級賽，屬男子精英賽事，只容許UCI世界巡迴賽(WorldTour)車隊、職業洲際隊、國家隊以及洲際隊參加。隊伍包括WorldTour單車隊：澳洲車隊Jayco-AlUla、Pro單車隊：意大利的車隊Corratec-Selle Italia。