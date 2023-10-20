單親母涉倒懸針刺8歲兒子　虐兒及襲擊罪成被判18個月感化令

經歷過兩次離婚、患情緒病的單親母，獨力照顧患過度活躍及專注力不足的幼子期間，涉嫌多次施虐及襲擊，包括把兒子倒懸及用針刺他手。涉案女子被控「故意襲擊致兒童受到損害」及「對所看管兒童或少年人虐待」，早前經審訊後被裁定兩罪罪成，押後至今（20日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官形容事件屬不幸，但強調法律不容許體罰，判被告接受為期18個月的感化令。

45歲匿名被告 以「W. T. L.」作代號，報稱無業。她以普通話應訊。被控於2022年9月18日，在葵涌邨住所故意襲擊男童 X；另被控於 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 8 月 31 日，在同地虐待當時 7 歲至 8 歲的男童 X。控方案情指，2022年9月18日，X在家中只顧玩電話和iPad ，被告動怒，拳打腳踢X，捉住他的腳踝，將他倒懸及旋轉超過 10 秒。就虐兒罪方面，控方指，被告用膠紙封起X的雙眼，又用縫衣用的針刺他。

辯方今日求情時說，被告獨力照顧患病兒子，吃力辛苦，她犯案不是為私利，亦無暴力傾向。辯方又呈上事主最近畫的一幅畫，上面寫着「Mum, I love you（媽媽，我愛你）」字句。裁判官判刑時指，明白照顧事主較其他小孩或較困難，但教導總有方法，而被告使用暴力，有機會令事主視暴力如無物，不良的教導方式或因此一代傳一代考慮到整體案情，判被告接受18個月感化令。

案件編號：WKCC4065/2022