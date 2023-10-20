打擊黑幫犯罪收入來源　冚賭檔毒倉拘63人

執法部門針對近日發生多宗與三合會有關的暴力案件及犯罪活動，於昨日(19日)起展開代號「犁庭掃穴」的執法行動，成功搗破一個大型非法賭場及一宗販毒案件，一共拘捕42男21女(21至91歲)，他們分別牽涉「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」、「販運危險藥物」、「無牌管有槍械或彈藥」、「經營賭博場所」、「非法入境」以及「傷人」等罪行已被扣查。

人員在荃灣大陂坊一個約1,500呎住宅單位內，搗破一個大型非法賭場，並以涉嫌「經營賭博場所」 拘捕兩名65歲本地男負責人。另外37男12女(34-91歲)賭客則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中包括一名35歲持雙程證女子。執法部門在場檢獲12張電動麻雀枱、約7,000港元賭款、多副麻雀及一批賭具等證物，初步相信賭場由活躍區內三合會以「抽水」形式經營，並提供飲食吸引賭客。單位內設有隔音設施以提高隱匿性，相信已運作3個月，每月營收約7萬港元。

此外，人員根據情報分析，鎖定一個位於九龍灣彩盈邨的單位，並在單位外截查一名21歲無業本地女子。據悉該名女子與目標單位的29歲無業越南籍男戶主為情侶關係，人員在單位內搜出3枝懷疑電槍、1枝催淚噴劑，以及市值逾8萬港元、約重141克的懷疑「冰」毒、一個冰壺及大量可再封膠袋。經調查後，執法人員以涉嫌「販運危險藥物」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「無牌管有槍械或彈藥」拘捕該對男女。