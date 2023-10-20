冷鋒今至夜雨凍　周末期間再降溫　打鼓嶺最低18°C

下周二(24日)便是秋季的最後一個節氣「霜降」，代表天氣會逐步漸冷，開始降霜。天文台表示一道冷鋒將從廣東內陸南下，並於今日(20日)下午抵達廣東沿岸地區，同時，強雷雨帶亦正影響粵西，預測今午雨勢較為頻密，局部地區有雷暴，晚上天氣稍涼。另外，明後(21日及22日)兩天預料進一步降溫，期間新界有4區最低溫至攝氏19度或以下，當中打鼓嶺更只有攝氏18度。天氣變凍容易病，呢個周末大家小心凍親！

根據分區天氣預報，下周日(22日)全港最低氣溫將降至攝氏21度或以下，大埔、上水及流浮山低見攝氏19度，而打鼓嶺更預料只有攝氏18度，全港最凍。

受冷鋒隨後的東北季候風影響，周末期間廣東沿岸預料風勢較大，早晚稍涼。同時，一道雲帶會覆蓋該區。隨着高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸天色大致晴朗，日夜溫差較大。此外，熱帶氣旋「三巴」會在今明(20日及21日)兩日在北部灣及海南島一帶徘徊並逐漸消散。

九天天氣預報顯示，明後兩天氣溫介乎攝氏21至25度，期間大致多雲，有一兩陣雨，早晚稍涼；下周一(23日)重陽節起一連4天大致天晴，日間乾燥，氣溫稍微回升至攝氏22至29度；至下周五(27日)起的3天又復驟雨，氣溫則徘徊在攝氏24至28度之間。