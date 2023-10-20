截聽監控拘268人按年倍增　逾半非目標人物

截取通訊及監察事務專員楊振權昨(19日)發表《2022年周年報告》，披露去年因截聽及秘密監察而被捕的人數，由2021年的124人增至去年的268人，按年升1.2倍，當中逾半並非截聽或秘密監察的目標人物。報告亦交代去年發生的4宗異常截聽事故，包括執法部門因「溝通失誤」，導致被禁聽的電話號碼提早解封。

根據年度報告，警方、海關、入境處及廉署4個執法機關，去年經書面提出 1,119宗截取申請及34宗秘密監察申請，所有申請均獲小組法官批准。去年因執法部門截聽而被捕的人士共207名，當中91人為截聽目標人物；而去年因執法部門秘密監察而被捕的人士共有61名，當中35名為秘密監察目標。無論是因截聽或秘密監察被捕的非目標人物數量，均是過去3年首次超過目標人物。

年報亦被露去年發生的4宗異常個案，在其中一宗事故中，某執法部門於調查期間截聽3名目標人物，小組法官批准截聽時施加附加條件，包括禁止相關人員接觸某些電話號碼的截聽成果。數月後，執法部門於截聽限期屆滿前兩天，申請截聽續期，並獲小組法官在沒有附加條件下批准，惟電腦系統在續期獲批當日，已經解封被禁的電話號碼，變相提早近40小時解封禁聽的電話號碼。

年報提到，調查發現出現異常事件是因為相關人員「溝通失誤」，並非任何有關人員存心不良或別有用心所致，而該執法部門亦提醒了涉事人員及其上司，日後溝通時應清楚說明要求，並且提高警覺。楊振權指出，他檢討個案時確認有關的接近40小時內，沒有涉及禁聽電話號碼的截聽成果，並認為針對3名涉事人員的行動恰當。