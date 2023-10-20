古洞站造價飆至98億元　兩年升70%議員斥「離晒大譜」

港鐵北環綫古洞站今年第三季動工，作為現有東鐵綫落馬洲支線的新車站。政府今日(20日)在立法會鐵路事宜小組委員會上表示，相關工程造價由前年估算的35億港元，增至最新估算的59億港元，連同北環綫項目規劃及前期工程費用，預算將高達98億港元。實政圓桌田北辰質疑，工程造價於兩年間大升近70%，形容是「離晒大譜」。

港鐵及政府則解釋，前年提出的造價是根據2015年的價格，而最新造價是以2023年計算，當中涉及物價升幅，而車站的面積，亦因發展區規模擴大而增加，故車站規模加大同時令成本上漲，當中不少估算亦是根據文件資料，在詳細規劃設計時需要處理工程困難，例如地質等問題，從而增加款項以令工程暢順進行。路政署署長陳派明稱，古洞站項目的經濟內部回報率為6.5%，經濟效益大於支出。

議員張欣宇指出，當局預計到2026至27年，古洞將有13萬人口，但港鐵卻未有因應古洞站啟用，增加東鐵綫班次；現時東鐵綫較過海段通車前，每小時仍少一班車，預計古洞站在繁忙時間，每小時只得7班車、每班車要等8分鐘，相信列車到北區時已相當擠迫，批評港鐵沒有預先規劃，對北區居民並不公平。當局回應指，按現時估算，東鐵綫有足夠運力接載乘客，港鐵亦稱會一直監察乘客數據。