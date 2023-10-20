測量師學會倡樓市全面撤辣　免外來人才首置稅款

港府將發表施政報告，香港測量師學會提出建議，「辣招」已不再適用，政府應檢視樓市辣招，以吸引外來人才和投資本地樓市，包括豁免港人買第二套物業時的額外印花稅，將有助刺激投資，又建議徹底免除外地人來港首次置業需繳付15%從價印花稅及15%買家印花稅，合共30%稅款，並取消「先付後退」的稅務安排。該會又建議優化15%從價印花稅的安排，並放寬新住宅從價印花稅。

學會又認為，當局應再收緊公屋富户政策，加強打擊濫用公屋情況，包括將應繳租金提高至正常的3至4倍，同時調整入息及資產限額，加快公屋流轉。至於有關二手居屋銷售，長遠而言，學會認為二手居屋應只可按自行議定的價格轉售單位予居二市場的合資格人士，而不可再透過補地價機制轉至公開市場。針對長者、青年及外來人才住屋需求，學會認為，政府應率先在新發展區劃撥部分土地，建造長者社區或人才公寓。

建築政策方面，學會認為，要提升本港樓宇安全水平，成立獨立運作的「樓宇維修局」，接管因不同原因未能檢驗及修葺的樓宇，並安排改善工程。至於違例建築工程起訴程序漫長，罰款過輕導致阻嚇性低，以致違規僭建問題不時出現，學會建議政府對不遵守法定命令的行為，處以更重罰款，並採用定額罰款方式提高執法效率。