涉油麻地暴動判囚　兩男上訴被拒　官指毫無可爭辯之處

2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，在理大附近地區製造衝突，最終有213人被捕。當中有11人被控於油麻地參與暴動，經審訊後全部被裁定罪成，被判入獄51至55個月。其中兩名被判囚54個月的男子不服定罪，並申請上訴許可，上訴庭今日(20日)開庭處理其申請。上訴庭法官潘敏琦最終拒絕兩人的申請，並指毫無可爭辯之處。

兩名上訴人分別是方淦輝(27歲)及何仲玹(25歲)。他們被控於或約於2019年11月18日，在香港九龍油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。兩名上訴人經審訊後均被裁定暴動罪成，判囚54個月。

上訴方指原審法官錯誤排除兩人是圍觀者或正前往鄰近廣華醫院求醫的可能性。不過律政司代表指，兩人當時沒有作供，法庭毋須為沒有出庭作供的被告，憑空想像各式各樣的答辯理由或可能性。代表又指案發當日現場如同戰場，如非暴動參與者無可能全黑裝扮在場出現。

案件編號：CACC 58/2023