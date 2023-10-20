政Whats噏：林健鋒預祝牛一　撤辣願望盼成真

行政會議成員、議員林健鋒下周二(23日)迎來72歲生日，一眾黨友今日(20日)同佢預先祝壽，雖然無人同佢唱生日歌，但林健鋒就自行高歌羅文嘅《幾許風雨》，以呼應生日蛋糕上寫嘅「鋒調雨順」。佢回顧香港過去經歷嘅風風雨雨，相信都係好先兆，至於許下嘅生日願望，絕不止係樓市「撤辣」!

立法會主席梁君彥、經民聯主席盧偉國、議員吳永嘉、陳祖恒、陸瀚民、龍漢標以及前議員張華峰都有到場。「看透世態每種風雨，披身打我面，身處高峰，嚐盡雨絲，輕風的加冕，偶爾踫上了急風，步伐未凌亂」林健鋒唱出《幾許風雨》呢幾句歌詞，指香港過去一年橫風橫雨、急風急雨，即使面對「五百年一遇」嘅暴雨，都能安然度過，係香港嘅福氣。

儘管經歷風雨，但林健鋒希望好似蛋糕上所寫嘅，未來會「鋒調雨順」，認為過去嘅風雨都係好先兆，即使外界成日話香港「水塘乾」，佢就話唔會嘅，畢竟雨水等於「水為財」！最緊要有生意、有活力、有動力，香港就有好多生機！希望下周出爐嘅《施政報告》能振興經濟，不單止樓市撤辣、降低股票印花稅，亦希望有更多鼓勵生育政策，佢認為派2萬港元鼓勵生育係不足夠，可提供教育津貼、提高子女免稅額，即便未婚生子，都應享有該福利，以提高生育率。