少年認將軍澳示威私了兩警員　連同潛逃案被判入教導所

2019年10月有市民在將軍澳堵路示威，期間兩名便衣執法人員被認出遭包圍及「私了」。6名懷疑與案有關的人士，包括事發時年僅13歲少年，分別被控暴動及非法禁錮等罪。該少年在保釋期間潛逃匿藏，去年7月在北潭涌與他人疑乘快艇圖離港時被截獲。少年就本宗私了案承認暴動等4罪，今日(20日)被區院法官李俊文判處進入教導所。法官認同被告在本案角色次要只是附和他人，且是不成熟、貪玩、對法律及守秩序知識薄弱，認同判刑應以考慮更生為主。

事發時年僅13歲、現年17歲的少年，承認非法禁錮、有意圖傷人、暴動及使用蒙面物品4罪。他在本案獲保釋其間潛逃匿藏，至去年7月與曾在荃灣示威現場遭執法人員開槍擊中左胸的青年曾志健等3人在北潭涌被捕。少年因此另被控妨礙司法公正罪，且於早前認罪，前日(18日)被判入教導所。法官今日下令被告就本案判刑與該案同期執行。至於本案其餘5名被告，早前已被判囚7至37個月。

案情顯示，2019年10月13日晚，一名執法人員在將軍澳唐俊街一帶便衣執勤，見到有示威者堵路放火，遂從旁觀察。期間他遭包括本案被告的示威者包圍，質疑他是執法人員。當時群情洶湧，有人叫他除口罩，有人欲搶其袋，本案被告亦有用雨傘篤向該人員。另一名執法人員嘗試拯救同袍，結果同樣遇襲。兩名事主身體多處受傷，需送院治理。被告其後被捕，當時戴着黑色口罩。

案件編號：DCCC 431-433/2020，DCCC 442-443/2020