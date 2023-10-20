屯門南延綫興建須遷拆屯門泳池　港鐵採「先重置後拆卸」進行

港鐵今年展開屯門南延綫項目，目標2030年完成。屯門南延綫伸延約2.4公里，並設兩個新車站，包括於途中的屯門第16區設新車站，並計劃於屯門碼頭附近興建新增的屯門南站，當中會拆卸屯門泳池，騰出位置興建新車站，而工程將採取「先重置後拆卸」方式進行。港鐵表示，聽到很多聲音希望在清拆泳池時，能夠有新泳池落成，所以計劃以有關方向期望滿足當區要求，港鐵未來亦會與當區檢討，是否有優化地方。

立法會鐵路事宜小組委員會上，有議員關注先重置屯門泳池的方式，會否令工程時間延長。主席易志明提出，希望當局及港鐵提供更多數據，包括如果拆卸及重置同時進行，可以節省多少時間，會否考慮提出其他方法，例如提供接駁巴士讓當區居民到其他泳池等，以節省施工時間。

根據港鐵資料，屯門南延綫兩個新站的500米範圍內有超過10萬人居住，繁忙時間由屯門南前往屯門站的行車時間，預計不會超過5分鐘。港鐵將會採購4列8卡列車應付額外乘客量。屯門南延綫項目將採取「鐵路加物業」模式，當港鐵公司要求批出物業發展用地時，會在地價中扣除固定總額242億元。