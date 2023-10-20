亂拋垃圾定額罰款倍增　議員建議食環加強巡查

下周日(22日)起亂拋垃圾及店舖阻街等定額罰款，將分別提高至3,000港元及6,000港元。議員黃國表示，提高罰則雖然有一定程度作用，但更重要的是認真執行，指「唔係話增加罰則就做晒所有野」，認為若食環署人手不夠，亦難以執行。他又指食環署除宣傳教育外，亦應加強巡查、監控、發告票等。

議員顏汶羽表示，過去政府有跨部門協作打擊相關問題，雖有一定成效但這些情況在經常見到的地方，如街市等仍有店舖阻街、亂拋垃圾的現象，希望政府不要因為一時成效令情況「故態復萌」。他又以觀塘為例，指街市阻街等情況雖有改善，但現時有很多屋邨範圍內超市霸佔上落貨區做倉存、分貨，令市民相當厭惡。就人手方面，他認為不應單由食環署處理，署方應牽頭做跨部門協作。

食物環境衞生署今日(20日)表示，針對亂拋垃圾及店舖阻街的新定額罰款金額，將於下周日(22日)起生效，屆時在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及犬隻糞便弄污街道的定額罰款，會由現時1,500港元倍增至3,000港元；至於針對店舖阻街、非法棄置建築或大量其他廢物的定額罰款，則會由現時1,500港元，增加3倍至6,000港元。