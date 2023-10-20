年初庭外示威涉違口罩令　社民連副主席周嘉發被判罰逾萬元

社民連副主席周嘉發於今年2月泛民初選案開審日時，到西九龍法院外示威，期間被指拉低口罩5秒，被控違反口罩令。周否認控罪受審，案件今日(20日)在九龍城裁判法院裁決。裁判官認為被告沒有合理辯解拉低口罩，裁定他罪成。裁判官在裁決後才得知，原來被告沒有同類定罪紀錄，但法庭沒有在裁決中考慮這點，於是隨即覆核並重新審視證供，但仍維持定罪判決。最終法庭判他罰款10,500港元。

31歲被告周嘉發，被控根據法例第599章附屬法例，在指明期間內，於進入或身處指明公眾地方時沒有佩戴口罩。控罪指他於2023年2月6日，在深水埗通州街西九龍裁判法院外，無合法權限或合理辯解而無佩戴口罩。

周並無律師代表，早前被裁定表證成立後，被告不自辯也不傳召證人，他結案陳詞時指，當時現場環境嘈吵，他有必要拉低口罩，確保最多人聽到他的話。裁判官今日裁決時指，不論市民是否參與示威集會，任何人進入或身處指明公眾地方時沒有佩戴口罩本身已是違法，本案真正議題不是被告拉低口罩幾多秒，而是他有否合理辯解。考慮到本案中沒有證據顯示，被告拉低前所用的咪高峰未能運作，認為被告沒有合理辯解拉低口罩，裁定被告罪成。顧及整體案情，就控罪判他罰款1萬港元，另需付訟費500港元。

案件編號：KCFS 47/2023