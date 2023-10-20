涉瞞洪門宴行蹤4罪表證成立　茶行太子女自辯稱曾發燒

城中名人官員去年1月於灣仔灣景中心一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日派對，事後因有人染上新冠肺炎而令事件曝光，更揭發部分賓客違反口罩令和並無使用「安心出行」。有份出席這場聚會的榮源茶行太子女王詩雅事後確診，她被指隱瞞行蹤被起訴，案件今日(20日)在九龍城裁判法院續審。裁判官裁定控罪表證成立，王詩雅出庭自辯，稱她初步確診後發燒，體溫超過38度。

37歲被告王詩雅，原被控8項傳票控罪，其中4罪獲撤控，她現在面對4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪受審，涉及虛報1月3日赴宴當日的行蹤。控方今完成舉證，裁判官裁定4項控罪全部表證成立，王詩雅決定出庭自辯。

王詩雅供稱，2022年1月4日晚，她收到衞生署來電，說因她的母親屬密切接觸者，會派員接王到竹篙灣。她到達竹篙灣時已是翌日凌晨約2時許，她打算沖涼睡覺，但發覺熱水爐壞了，等不及維修，遂沖了個凍水涼就入睡。到1月5日，她獲告知初步確診新冠肺炎，當局說會接她去醫院。當日傍晚，自稱衞生署人員來電，要求她上載安心出行資料，之後又致電跟她核對有關資料。同日她出現發燒症狀，體溫約38.4度。翌日下午，她被送往北大嶼山醫院。

案件編號：KCS 17697-99，17701/2022