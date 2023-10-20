香港郵政疑資料外洩無公布　私隱署展開審查

再有政府部門疑洩漏個人資料，旅遊寫作人旅遊寫作人薯伯伯(Pazu)指，前日(18日)收到香港郵政的電郵，表示有「未經授權人士」利用部門的電子服務功能，在多次嘗試後成功猜中薯伯伯的電郵地址，他質疑香港郵政爆出資訊安全事故，卻忽略公眾知情權，未有透過公布事件。個人資料私隱專員公署今日(20日)回應時表示，已根據既定程序就事件展開循規審查，亦已建議有關機構應盡快通知受影響人士。

薯伯伯在Facebook留言指，近日多宗資訊安事故，然而香港郵政的電腦系統同樣出現資訊安全事故，但無論是政府新聞公布或大眾傳媒領域均未提及，完全逃出了公眾視野的範圍。他指香港郵政前日以電郵通知受影響用戶，稱指有未經授權人士利用香港郵政的電子服務功能，透過無數次嘗試及猜測香港郵政帳戶持有人的登記電郵地址，並最終碰巧取得了受影響用戶用作與香港郵政帳戶登記的電郵地址。該通知末段附有一個電話號碼及電郵地址，他按指示致電，最終接駁至1823，問及職員有關事故，接線生確認事件，並建議他要做好保護措施等。

私隱署發言人表示，根據私隱專員公署發出的《資料外洩事故的處理及通報指引》，一般來說，機構在知悉事故後，不論內部調查的進度如何，都應在切實可行的情況下盡快作出通報。機構必須盡快作出通報才能獲得通報的最大好處，特別是減低對受影響資料當事人造成的風險以及維持機構的商譽。 私隱專員公署呼籲可能受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用。若懷疑個人資料被外洩，可向相關機構或公署作出查詢或投訴。