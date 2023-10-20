樓市唔撤辣　香港杰撻撻

《東呼即應》題材關心時事，網羅城中熱門話題。下周三(25日)政府發表新一份施政報告，未知樓市辣招會否被「撤」，令全民關注。現時本港樓市跌跌不休，一潭死水，隨時引爆金融危機，「投資磚頭是王道」、「有買貴 冇買錯」早已成為絕響。有人甚至警告，萬一樓價跌勢持續，擔心業主會恐慌性拋售，到時候才出招救市，恐怕「神仙難救」。萬一重現97年金融風暴，香港通街「樓蟹」，哀鴻遍野的慘象。

有專家特別指出，當務之急是取消「額外印花稅」，以避免業主蝕賣還要納稅，形成「雙重懲罰」。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，額外印花稅是你在兩年、三年內賣出物業，基本上也要交稅，由10%至20%不等，按賣出時的價格計算，但其實這也是一個問題。

他續說，額外印花稅的概念是，無論賺錢與否也要繳交此稅率，例如以800萬港元買入物業，今天賣出只值600萬港元，其實倒蝕了200萬港元，但仍要以600萬港元的基礎，繳交額外印花稅其實這是不合理的。如果真的要打擊炒樓，為甚麼人家蝕錢也要交稅，這是雙倍懲罰，應該全面撤銷而非調整。

港大房地產及建設系客座副教授張聖典表示，從價印花稅和賣家印花稅，如大幅度調低稅率，應能幫助回穩樓市。其實過往有投資移民，可以計入購買香港物業，這方面可以重新考慮，甚至供樓可提供進一步稅務優惠，這些都可能幫到樓市。不光是等到一年一度的施政報告才可以推出措施，其實在年中也可以逐步調整。

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