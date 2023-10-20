大閘蟹放題6人狂隊245隻惹議　雙人床戲院睇片隨時睇出「火」

秋風起又到大閘蟹當造季節，不少酒樓相繼推出「大閘蟹放題」優惠吸客。《東呼即應》近日發現有網民在社交平台發表貼文，指自己與朋友一行6人，到位於屯門一間酒樓共吃了245隻大閘蟹，隨即惹起網民熱烈討論。有營養師指出，本身患腎病及痛風者，若吃太多大閘蟹或對身體造成影響，繼而誘發疾病；普通市民若攝取過多蛋白質，亦會導致容易增加熱量吸收，從而致肥。

近日有網民在社交平台「大閘蟹關注組」群組貼文指，一行6人在酒樓吃大閘蟹放題，最終吃了245隻大閘蟹，換言之，每人約食40隻蟹。從相片可見，現場畫面相當震撼，轉盤上幾乎擺滿大閘蟹蟹蓋。樓主在留言區指該次大閘蟹放題每人561港元，限時2小時，但公乸隨機「無得揀」。

家營營養中心營養師吳瀟娜表示，雖然大閘蟹是營養豐富的食物，但吃太多或對身體造成影響，尤其蟹肉是高嘌呤的食物，若本身患有腎病或痛風者便要慎食，因吃太多或會誘發疾病。若毫無節制地進食蟹肉，亦會令身體攝取大量膽固醇，從而引致心血管疾病。

她續指，市民進食一至兩隻大閘蟹，基本已符合一餐健康的肉類吸收，故建議市民每餐最多只吃一至兩隻，相對來說則較為健康。

另一則熱話則關於內地一間設計相當人性化的「雙人床情侶戲院」，從照片可見，每個座位都用雙人床取代，備有枕頭、抱枕和棉被，一旁還有枱燈及置物櫃，床與床間隔距離亦十分適中，相當貼心。不過有網民指出，明明電影還沒播出，便已經聽到有人拍手，更拍到「啪啪」連聲！這不禁令人質疑情侶到「雙人床戲院」到底是不是看電影，這同樣值得大家深思。