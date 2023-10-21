減肥大熱生酮飲食法　長期攝取高脂食物或影響心血管健康

想減肥瘦身，除做運動外，「忍到口」亦極為重要，近年大熱的生酮飲食療法受不少年輕人追捧。其以每日攝取75%脂肪、20%蛋白質、以及5%碳水化合物為原則，透過進食高脂食物增加飽腹感，間接減少每餐攝取分量。不過，有心臟科醫生指出，長期食用高脂肪食物會影響心臟；建議採用「三低一高零反式」飲食法則，選擇低油、低鹽、高纖維的食物，健康減重。

坊間對生酮飲食方法褒貶不一，有研究指出其適合大部分人群，對心血管不會造成太大影響。香港心臟專科學院前院長蔣忠想解釋，因很少人能長期堅持生酮飲食，故有關研究結果僅適用於短期量攝取，長時間依從或會影響心臟健康。他提及，尤其高膽固醇人士需戒食肥膩食物，若選用生酮飲食法減重，等同與心臟科勸告背道而馳。

蔣忠想提醒，想成為「瘦身男女」，日常運動及控制飲食都缺一不可。當中最重要是達致「Negative Balance」，即透過運動消耗的能量大於從飲食攝取的熱量。其中心臟病患者較為適合選擇帶氧運動減重，例如緩步跑、踩單車及游水等，因其所需的爆炸力較少，持續度高。

不過，從科學概念上節食比運動更加有效減肥，故蔣忠想建議，減重人士應均衡飲食，依從食物金字塔，少食多餐。同時，可採用「三低一高零反式」飲食法則，選擇低油、低鹽、高纖維的食物，配合蔬果及零反式脂肪食物，健康減重。