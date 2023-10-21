九巴35巴士總站設自助櫃　乘客可取包裹及領回失物

九巴宣布於35個巴士總站裝設自助式智能櫃，方便乘客於巴士站取包裹及文件，目標明年初完成安裝，而首批自助櫃已安裝於如心廣場巴士總站及青衣站巴士總站。另外，為便利乘客認領於巴士上遺漏的物件，九巴將安排可於相關自助櫃領回失物，但需支付郵費。

相關服務由九巴及本地速遞服務公司合作，全日24小時提供服務。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，為切合都市人繁忙的生活節奏，九巴早前向運輸署申請於巴士總站增設自助櫃，經當局研究最終落實批准在35個巴士總站新增自助櫃。他指，相信，在巴士總站增設自助櫃能夠善用巴士總站空間可滿足乘客需求，九巴會繼續物色有效提升搭乘體驗的服務。

另外，現時有不少乘客在巴士上遺失物件。九巴安排相關乘客可按個人需要於指定巴士總站內的自助櫃取回失物。乘客若在巴士車廂遺下物品，可透過網頁或九巴流動應用程式，選擇「巴士上遺留物品」，提供巴士路線、有關物品和聯絡資料。

當九巴失物組職員確認報失的物件已尋回後會聯絡失主，失主若選擇在自助櫃領回物件，失物組會向乘客發送專屬的短訊連結，失主只需按連結輸入個人資料、手提電話號碼、選定的取件站及報失個案查詢編號，閱讀及同意有關條款細則後提交申請。

發出申請後，選擇的自助櫃位置將不可再作更改，而乘客需要支付郵費。一般而言，失物將於核實失主身份後的2至4個工作日送至指定自助櫃存放，失主只需按通知按時付款及領取失物便可。