專項開支升至近70億　衞生黑點不跌反增

全港衞生黑點不減反增，今年初，政府指全港各區有700個衞生黑點，為方便各界監察，政府更在網上公布有關地點，又在去年發表的施政報告中提出工作指標，今年底前會大幅整治各部門確定的約600個衞生黑點，圖減少黑點。惟一年將至，衞生黑點的網頁卻顯示，全港衞生黑點總數增至738個，較政府年初公布的更多。

各衞生黑點中，港島中西區有66個，九龍城區、油尖旺區、大埔區及元朗區等均是衞生黑點較多的地區。食物環境衞生署負責全港200多個衞生黑點，主要是街道及後巷。而該署用於「環境衞生及有關服務」的開支近年亦不斷上升，2022至2023年度經修訂的開支為65.66億元，較2021至22年度的開支增逾6.37億元，2023至24年度的預算進一步上升至66.97億元。

公帑所費不菲，地區衞生問題卻未改。事實上，衞生黑點的整治工作涉及多個部門，除食環署外，環保署負責67個涉及非法棄置建築廢物的衞生黑點；路政署負責93個黑點棄置拆建廢料及塗鴉的衞生黑點的清理工作；民政總署及各區民政處要監管362個衞生黑點，再加上房屋署負責25個公共屋邨公共地方的衞生黑點。部門各自為政，地區清潔亦如老鼠拉龜般成效不彰。