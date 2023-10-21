20個月大男嬰染新冠併發症亡　專家指或與身體免疫功能有關

一名20個月男嬰周二(17日)開始發燒、咳嗽及流鼻水，並對新冠病毒快速抗原測試呈陽性。他於翌日持續發燒和食慾不振，同日被帶往基督教聯合醫院急症室求診，其後入住該院兒科深切治療部接受診治。病人的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實確診新冠病毒。臨床診斷為新冠病毒病併發急性壞死性腦病、肺炎、敗血病及休克。病人情況持續惡化，周四(19日)晚離世。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(21日)在電台節目表示，健康紀錄良好的小朋友在接觸新冠或流感病毒後，數天內情況急轉直下，引發急性壞死性腦炎，可能與身體免疫功能缺憾有關，暫未清楚嚴重併發症的原因。劉透露，5歲以下幼童接種新冠疫苗情況不理想，打齊3針只有13%，已接種兩針有47%，只打1針有58%，較80歲以上長者的接種率更低。他又呼籲家長盡快帶小朋友接種流感及新冠疫苗，以減低感染後重症及死亡的機率。

同場的港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強則表示，根據第5波疫情經驗，小朋友感染新冠後可引發嚴重的併發症，惟疫情復常後，不少家長的警惕性降低，加上感染後6個月疫苗的保護力降低，不少小朋友都在較早期接種疫苗，預期今年11月至12月將有新一輪的新冠疫情爆發。