照顧者支援專線緊急個案須等兩三日　議員促制訂高風險名冊

近期本港接連發生與精神健康有關事件，引起社會關注精神病患支援不足。當局推出24小時照顧者支援專線至今約一個月，亦將推出一站式的資訊網站，方便照顧者找到所需資訊和支援。

福利事務委員會主席、議員鄧家彪今早(21日)在電台節目表示，不少認知障礙症患者未曾接受評估，難以掌握全港獨居長者資料，令照顧者缺乏信息。他又引述資料，指目前逾8,000名長者獨居公屋，當中128人已年過百歲。他建議房署、社署及醫管局以公屋作為試點，一同制訂高風險名冊，並開拓上門家居安全裝置、關愛隊等安老服務，讓照顧者有喘息空間。

社區組織協會社區組織幹事阮淑茵則認為，政府在加強照顧者政策方面未有訂定明確目標和方向，以檢視有何欠缺。有長者致電求助需要情緒支援，惟熱線求助量龐大，即使緊急支援也可能要等兩三日才跟進，建議未來可以分流處理。

社聯行政總裁蔡海偉蔡海偉提到，政府可主動聯繫照顧者，並以入讀特殊學校、較年輕的殘疾人士為例，指他們畢業後未銜接成人服務前，當局應該掌握相關人士資料，主動聯絡了解其需要，而非等到他們自行打電話求助。當局亦可考慮科技應用，發展監察系統，監察長者在家中跌倒或身體健康出現變化，不過，他同時提到該科技成本高昂，本港目前無類似產品，亦有可能引發私隱問題等。