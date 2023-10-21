港珠澳大橋上月日均7500車流　至今接2.7萬「港車北上」申請

港珠澳大橋下周二(24日)正式通車5周年。運輸及物流局局長林世雄今日(21日)發表網誌，提到港珠澳大橋今年9月平均每日人流為約57,000人次，已接近疫情前平均水平。車流方面，本月2日，即十一長假期間，更達歷來最高約15,600架次，而上月平均每日車流為約7,500架次，是疫情前平均每日車流的約180%，見證粵港澳三地頻繁的往來。

港府一直致力增加可使用大橋的粵港及港澳車輛常規配額，以及推行及落實新通行措施以增加大橋的車流，推動大灣區的經濟融合及深化大灣區的互聯互通。除常規配額外，粵港於今年7月1日實施的「港車北上」，讓香港單牌私家車在毋須取得常規配額下，以自駕方式經大橋到廣東省作短期商務、探親或旅遊。截至本周四(19日)，港府一共收到超過27,000宗「港車北上」申請，當中約20,000宗申請已完成兩地所有程序，合資格出行；而在10月的首10天，每天平均約有1,700架次通過大橋來往香港和珠海，最高一天更達近4,000架次。聯同港澳政府設立的「大橋澳門口岸泊車轉乘計劃」等措施，希望能便利粵港澳居民往返三地，實現大灣區「一小時生活圈」。

林表示，希望更好發揮港珠澳大橋的作用，繼續與粵澳政府積極探討有關規劃及優化安排。長遠而言，大橋的使用與粵港澳三地包括大灣區內城市的發展互相牽引，會與粵澳兩地攜手，把握機遇繼續促進大灣區進一步互聯互通。