遠離民居用地可引入商業元素　吳永順稱接通海濱如「砌拼圖」

維港海濱近年以新穎設計及活動吸引市民，海濱事務委員會主席吳永順今日(21日)於電台節目指，維港海濱要做到朝氣蓬勃，就不能單單是個公園，管理模式上便必須更有彈性；又指隨着近年海濱長廊各段落逐漸駁通，維港海濱已變成連成一線的「一個海濱」，現時26公里長的海濱，絕對有足夠空間為市民提供更多元的選擇。

吳永順表示，在中秋和十一假期，政府推出香港夜繽紛活動，在灣仔、西環和觀塘等3個海濱場地舉辦市集，吸引大量市民和遊客到訪。他認為從「夜繽紛」活動的受歡迎程度可見，一些較遠離民居的海濱用地，例如中環灣仔和尖沙咀等，便極有條件引入適量的商業元素，包容市集、增設餐飲和露天茶座，舉行音樂會、戶外電影會及優質的街頭表演等，建議政府邀請私人機構共同營運和管理，利用民間創意為海濱帶來更多元化的世界級體驗。

吳永順稱，政府已在維港兩岸共開放近26公里的海濱，預計到2028年將會開放至34公里。現今最長的一段海濱，由堅尼地城至炮台山長達8.7公里。另外，當東區走廊橋下板道在2025年落成後，港島北岸將會全面駁通，到時市民可沿全長達13公里的海濱，由堅尼地城步行到筲箕灣。他又指，維港海濱不是白紙一張，各區都有各自的挑戰需要克服，強調要把全長73公里的海濱全部接通，不能一蹴即就，形容海濱的工作就像砌拼圖，一塊一塊來，可拼的便先拼。