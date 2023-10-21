香港單車節明舉行7大賽事　匯聚多國車手同場競馳

由香港旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」明日(22日)舉行，當日將舉行7項單車活動及賽事，除了重頭戲國際單車聯盟1.1級公路賽，亦有旅客特地到港參加非競賽項目，市民可到尖沙咀海濱花園、永安廣場對面的觀眾席為參賽者打氣。當局提醒，今晚(21日)8時起逐步封路，由尖沙咀麼地道花園對出上落客貨區開始，大部分由封路及改道由今晚午夜開始實施。

旅發局近日與泰國旅行社合作，舉辦3天2夜單車旅行團，約有20名泰國旅客參與。團友Rose指，自己兩年前開始在泰國踩單車，一直希望可以到其他地方參與公路單車活動，今次是首次來港，最期待明天登上「三橋三隧」，沿途欣賞景色，亦希望透過單車節認識更多單車好友。泰國網紅Minntz、Golf、Mim則指，過往曾經參與香港單車節，但今次是疫後首次來港，最想念香港美食，因此享受單車旅程外，亦會把握時間到訪各類香港地道餐廳，品嘗港式奶茶及叉燒等。

除了非競賽的單車體驗項目，單車節亦上演三大賽事，其中國際單車聯盟1.1級公路賽於當日下午1時半舉行。14支來自澳洲、意大利、馬來西亞、泰國、內地及香港單車隊等近百名專業車手，將於尖沙咀上演繞圈賽，鬥逾100公里。市民及旅客可到尖沙咀海濱花園、永安廣場對面的觀眾席，近距離觀賞賽事，座位先到先得。旅發局Youtube及Facebook將會同步直播賽事。

為配合單車節，執法部門將於今晚8時開始逐步封路，由尖少咀麼地道花園對出上落客貨區開始，大部分由封路及改道由今晚午夜開始實施。凌晨1時開始，往九龍方向的青嶼幹線上層、往沙田方向的尖山隧道、長青隧道南行線、汀九橋南行線等開始封路。人員預計青嶼幹線上層早上7時15分解封，大部分主要幹道將於9時起分階段解封。運輸署指，封路期間，有144條巴士路線及15條專線小巴路線受影響，當中包括暫停服務，調整路線或更改車站位置；呼籲市民如要前往這些地區，要及早計劃行程，盡量使用鐵路服務。