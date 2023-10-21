大埔豪宅淪唐貓地獄　籠底遍屎尿　癲癇貓遭棄命危住氧氣箱

本周三(18日)大埔發生懷疑虐待動物案，康樂園一業主聯同執達吏上門收回單位期間，發現屋內遺下約35隻成年唐貓。當時愛護動物協會目測牠們健康狀況正常。貓舍「香港貓咪領養」昨日(20日)上門了解過，發現貓咪的情況比想像中惡劣，屋內充滿很濃的尿味，很多貓都有健康問題，其中一隻貓有癲癇，現於獸醫診所急救。

貓舍人員去到康樂園時，發現，環境十分差且臭，籠底屎尿幾厘米厚；又指「貓咪大部分有病，好多行路左搖右擺，可能腹膜炎，大部分都流口水，口炎，皮膚病」。貓舍表示，35隻成年唐貓大部分沒有絕育，年齡介乎1歲至16歲。貓舍接收3隻比較惡的，有8隻由愛協接收，2隻已被領養，其他暫托在義工家中，並會在稍後安排體檢。據貓舍了解，該康樂園租客在經濟上並無困難，未知其如此對待貓的原因。

該隻有癲癇的貓「園園」連續幾次不停地抽筋，目前已用止抽筋藥、吊鹽水，驗血、照超聲波及聞氧氣。結果顯示園園體內白血球好高，身體有發炎；可能有泌尿道感染；兩邊腎的形狀奇怪，有機會腎炎。由於接收園園行路左搖右擺，有機會是乾性腹膜炎。現時園園先留院入住氧氣箱觀察。