入境處51名學員廣州參加培訓　郭俊峯出席典禮勉勵學員

入境處首次為受訓中的入境事務主任舉辦國情及出入境管理工作培訓班，51名入境事務主任學員於本周二(17日)赴廣州展開為期5天的培訓班。入境處處長郭俊峯在開班典禮上勉勵學員要珍惜在內地的學習機會，加深對國情的了解，增進國家出入境管理工作的認識，期望學員可利用學習所得，更有效發揮專業管理人員的角色，堅持維護國家安全的憲制責任，做好國家的南大門的守門人。

入境處歷年來一直有派員前往內地參加交流團和研修班，今次舉辦的第一屆入境事務主任學員國情及出入境管理工作培訓班，讓新入職的管理人員在完成入職訓練前在內地接受培訓，鞏固入境處新入職的管理人員維護國家安全的觀念，加深其對國家歷史及發展的認識令新入職人員對國家移民及出入境管理與邊防檢查管理制度有準確的認知。

51名入境事務主任學員，本周二前往位於廣州市的中國人民警察大學參加開班典禮及參加國情培訓，翌日接受中式隊列訓練。期間，學員會參與升旗儀式，學員代表與警大國旗護衞隊組成聯合護旗方隊一起參與升國旗儀式，儀式莊嚴肅穆。此外，亦會與警大學員進行體育友誼賽。此外，學員會實地考察廣州白雲機場指揮中心，了解機場的出入境邊防檢查工作。學員與警大學生更進行了一場羽毛球友誼賽，互相交流運動心得。