工會倡設$2000牙科醫療券　擴展使用範圍至灣區三甲醫院

香港人口急速老化，預計到2040年65歲以上人口飆升到260萬，為本港的醫療系統帶來巨大壓力。有工會就跨境醫療牙科治療進行調查，於今日(21日)公布結果，發現有逾96%受訪者認為本港的牙科醫療費用過高，建議政府擴展醫療券使用範圍至灣區三甲醫院，或認可的私營醫療集團使用，並建議增設至少2,000港元牙科醫療券。

為深入了解香港市民對跨境牙科的意見，工會上月18日至29日進行一項《關於跨境醫療牙科治療問卷調查》，透過網絡問卷調查方式成功回收1,105份問卷。結果發現，有60%受訪者表示在過去5年最少接受3次或以上牙科服務，當中逾60%人過往曾接受洗牙及補牙服務，40%人曾接受拔牙服務。

調查又發現，中山、深圳和廣州的牙科服務收費，不論公營還是私營，均較本港私營牙科診所低60%至90%；而受訪者中，有逾20%受訪者表示，其最大一筆牙科開支逾1.5萬港元；甚至有逾96%人認同，本港牙科醫療費用過高，港人前往內地看牙成為解決牙齒問題的大趨勢。

議員黃國表示，現時香港醫療券只能在深圳的香港大學深圳醫院，以及其轄下的華為荔枝苑社會服務中心中使用，遠遠未能滿足現時港人對跨境醫療的需要，加上近年選擇到內地大灣區城市就居、就業、就學，或退休養老的港人日漸增多，跨境醫療合作是大勢所趨，建議香港醫療券的使用範圍，有需要盡快擴展至內地較多港人定居的灣區城市，如廣州、中山、東莞的三甲醫院或認可的私營醫療機構。