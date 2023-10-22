殺豬令執行近兩年　迄奪673命

對於有野豬在鬧市出沒咬傷市民，立法會漁農界議員何俊賢坦言，本港地方細小，郊區林立，加上野豬數目持續激增，原本怕人的野豬已變得不怕人，甚至更「愈走愈入」，頻繁地大搖大擺進入市區覓食。他直言：「3、4年前更聽過有野豬喺長洲游水去西環！」故難以估計該野豬出沒路徑。

他認為，政府有必要繼續透過打擊生育，控制野豬數目，並嚴厲監管非法野生餵飼，以減少與人類的接觸，藉此降低野豬在市區出沒、甚或襲擊人類的風險。

漁農自然護理署自2021年11月起採取新措施，定期於有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點捕捉野豬並將其人道處理。最新數字顯示，新措施施行至昨日共人道處理673隻野豬。

而野豬滋擾黑點方面，已由2021年的63個減少至現時的28個；野豬出沒或滋擾報告數字則由2021年的逾1,400宗，降至2022年的約1,100宗，以及今年9月的約770宗。至於野豬傷人個案，更分別由2021年的20宗及2022年的36宗，減少至今年至今的8宗。

現時經修訂後的《野生動物保護條例》，已將野生動物禁餵區擴展至全港，任何人如非法餵飼野生動物，包括野豬，一經定罪，最高可被罰款一萬元。政府並將於今年內向立法會提交進一步修訂條例的建議，以規管餵飼野鴿活動、提高非法餵飼野生動物的最高罰則及引入定額罰款等。