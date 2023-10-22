東方日報A1：野豬又闖鬧市噬人　花店少東 肉搏留血印

重逾50公斤的雌性野豬，昨晨突然現身旺角花墟，期間亂衝亂撞闖入至少兩間花店，執法人員持盾棍包圍驅趕，野豬仍堅守「陣地」對峙。有花店少東為阻野豬「摧花」，隻身與其肉搏卻反遭噬傷，幸店內兩犬護主抗敵，野豬始未進一步逞兇。直至漁護署獸醫以麻醉槍捕捉，歷近兩小時的「人豬大戰」才告落幕，惡豬最後被人道處理。當局「殺豬令」實施近兩年，惟並無明顯減少野豬出沒情況，管控力度實有必要檢討。

昨日早上9時許，一頭野豬被發現在旺角花墟一道後巷現身，未幾沿園藝街亂闖亂蕩，街上購花市民被嚇至興致盡失，紛紛奔走迴避和報案求助。執法人員接報趕至，隨即封鎖現場一帶，並持盾牌展開圍捕。此際野豬察覺「來者不善」，初時竄入一間花店，過程中有人驚惶叫嚷，意欲走近野豬位置，即時遭人員喝止。

人豬對峙不久，野豬再發惡突圍，撞開「盾牌陣」後闖入毗鄰花店，儘管人員嘗試揮棍驅豬，惟野豬皮堅肉厚，即使身捱亂棍仍似乎不痛不癢，相反怒氣勃發，呲牙咧嘴惡形惡相。

此際，該店姓鄭（40歲）少東加入戰團，趨前協助攔截野豬，更伸手抓緊豬頸及豬耳，企圖趕豬出門。在場人員赫見少東以身犯險，連忙勸阻：「唔好亂嚟呀！」

野豬驟然受制，登時橫施蠻勁，一陣咆哮掙扎後即張口便噬，少東猝不及防，手腳掛彩鮮血淋漓，更頓失平衡跌倒。店內飼養的兩隻黑狗目睹野豬入侵店舖，本已不停吠叫，在乍見主人受傷倒地，牠們更是護主心切，奮勇衝前追咬野豬。野豬見敵眾我寡，「先避其鋒」下縮藏店內閣樓，人員則不敢輕舉妄動，只好守在店外戒備。

漁護署人員接報趕至，在評估現場環境後，由獸醫發射麻醉槍降服野豬，待野豬手腳軟癱暈倒後，人員隨即取來綠色尼龍袋把牠包裹，至上午約11時半把其抬上車輛載走。遭野豬大鬧的花店一片狼藉，部分花瓶被撞冧致遍地積水，店外則遺下斑斑血漬。受傷店東接受敷治包紮後，再被送往廣華醫院接受治理。

事後花店女職員芳姐憶述，「隻豬一啖就噬落老闆隻手度！」又指今次是首度在花墟目睹野豬出沒，她形容該頭野豬「好大隻、嘴好長」，露出尖牙非常嚇人。當時少東眼見野豬闖至，首先指示職員走避，自己則走出店外「幫手」擒豬，未料野豬將「矛頭」指向少東，混亂中尾隨他闖入花店，少東雖竭力攔阻反遭野豬噬傷。芳姐又稱，挺身護主的狗狗名叫「Money」和「Cash」，已飼養近10年，她大讚兩犬表現乖巧，嚇退野豬應記一功。

漁護署發言人表示，涉事野豬為成年雌性，重約55公斤，體長約1.2米，署方考慮到該頭野豬曾襲擊市民，繼續在市區出沒會對公眾構成危險，已經將其人道處理。發言人提醒，市民遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們，亦不應向野豬拋擲物件或驅趕牠們，以免因挑釁野豬而發生危險。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。市民如發現有野豬被困，切勿自行處理，應立即致電漁護署跟進；如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即報案求助。

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