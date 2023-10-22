香港單車節即將舉行　 有參賽者凌晨抵尖東備戰

由香港旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」今日(22日)舉行，50公里組賽事將於清晨5時20分在尖東梳士巴利道近帝國中心出發。東網記者凌晨2時許抵尖東賽事出發現場附近，已見有多名參賽車提出到場備戰。至今晨接近5時，大批健兒已在紅磡繞道排隊等候出發。

50公里單車賽事途經九龍公園徑、柯士甸道西、雅翔道天橋、佐敦道、連翔道、西九龍公路、長青隧道、青馬大橋、汀九橋，然後折返，經南灣隧道、昂船洲大橋，前往尖山隧道後，再經西九龍公路及沿去程賽道返回終點。而30公里組賽事，將在早上8時10分舉行。

全日舉行7項單車活動及賽事，當中焦點之一，是事隔5年再次舉辦的國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽，近百名全球專業單車好手爭標，香港隊亦會主場迎戰，爭奪冠軍戰衣、獎金等。這項國際賽事將於下午1時30分舉行，活動設有多個大打氣位讓觀眾為健兒打氣及觀賞賽事，包括尖沙咀海濱花園設的觀眾席，是沿梳士巴利道，即近尖沙咀海濱的賽道兩旁的觀賽點，最後就是觀賞終點衝線一刻最為精彩的麼地道。