佳節又重陽　山火隊籲市民掃墓小心處理火種

本港已踏入秋季，風高物燥，易生山火。每年山火頻繁季節，漁農自然護理署山火隊每見郊野現火蹤，都會出動撲救，阻止茂林化焦土。明日(23日)已是重陽節期間，漁護署人員會加強巡邏郊野墓地，並對違規情況採取執法行動。山火隊呼籲市民郊遊和掃墓時小心處理火種，包括在化寶盆內燃燒香燭及冥鏹、在離開時確保所有火種熄滅，也切勿燃燒野草。根據《林區及郊區條例》，任何人在郊區留下火種或隨意燃燒冥鏹可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款25,000元及監禁一年。

漁護署山火隊成員包括漁護署技工、工人、農林助理員等，平日負責郊野公園大小事務，例如種樹、修橋鋪路、清理垃圾，每年10月至翌年4月的山火頻繁季節才化身滅火勇士，24小時駐守郊野公園管理站，監察和在需要時出動撲滅山火，也會派員巡邏，同時接收市民的山火報告。

山火隊以六人為一隊，救火時再分成兩個三人小隊，其中一人先以背泵向火源底部射水，持火拍的兩人再有節奏地輪流拍打，一打一拖，阻空氣與火焰接觸，從而將火救熄。此外，漁護署也在田夫仔山火瞭望台設置加入人工智能技術的山火監測攝像機，可無間斷地偵測山火，也有助減省人手。撲滅山火後，山火隊還要做好善後，包括留守一段時間，確保山火不會死灰復燃。而為讓遊人有舒適的步行環境，他們更會清理路徑，以及清除被燒過而有折斷風險的樹木，確保安全。

漁護署防火主任周有誠表示，山火監測攝像機用於探測大欖郊野公園附近的山火，探測距離約五公里，可自動偵測煙霧和火焰。當檢測到山火，系統會發出警報，山火控制中心便會即時派遣山火隊到場，盡快將火撲熄。