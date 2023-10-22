破39宗詐騙及洗黑錢案涉款近億元　拘傀儡戶口持有人等51男女

針對多種新型騙案，執法部門於本月15至21日展開代號「衝霄」行動，於全港各區拘捕32男19女(19至67歲)，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，當中大部分人為傀儡戶口持有人，提供銀行戶口收取及清洗騙款。他們大多為本地人，分別報稱文員、售貨員、運輸工、退休及無業，俱已被扣留調查。

經初步調查後，相信被捕男女至少涉及39宗詐騙及洗黑錢案件，當中涉及投資、刷單、電話騙案及網購騙案等案件，受害人分別損失約200元至1,100萬元不等，總損失達9,900萬港元。其中3名僅19歲的被捕人，相信為傀儡戶口的持有人，他們各人戶口涉嫌收取逾10萬港元騙款。

此外，被捕人亦包括負責收取騙款的犯罪集團成員，其中兩名21歲男子相信與本年8月一宗虛構綁架騙案有關，當時騙徒假扮85歲女事主兒子，訛稱自己被拘留，要求事主前往灣仔一公園交保釋金。兩名被捕人報稱收取陌生人酬勞，於當日現身取走受害人約15,000港元款項。執法部門將繼續追查各宗騙案，不排除有更多人被捕。