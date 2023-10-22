港府擬收緊5空氣質素指標　最快2025年初落實

為持續提升空氣質素，港府每5年最少進行一次的空氣質素指標檢討，正評估本港空氣質素在2030年的改善幅度。據文件顯示，當局建議收緊5個現行的空氣質素指標，包括可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）及二氧化硫（SO2）等，另參考世衞新增3個指標。就相關公眾諮詢將於今月底結束，當局擬於明年將修訂條例草案提交立法會，目標2025年1月起落實新指標。

當局最新建議，將二氧化硫（SO2）的24小時指標，由現時中期目標每立方米50微克，收緊至最終指標每立方平40微克；可吸入懸浮粒子（PM10）的1年指標，由現時每立方米50微克，收緊至30微克，而24小時指標即由每立方米100微克，收緊至75微克；至於微細懸浮粒子（PM2.5）的1年及24小時指標，即由每立方米25及50微克，分別收緊至15及37.5微克。

同時，當局建議加入3個世衞新增指標，包括二氧化氮（NO2）24小時指標，並設置在中期目標每立方平120微克，每年容許超標9次；臭氧（O3）高峰季節指標，中期目標為每立方米100微克；一氧化碳（CO）的24小時指標，其最終指標是每立方米4,000微克，每年容許超標0次。當局指，更新後的15項空氣質素指標中，7項已訂於世衞《指

南》最嚴格的水平。

當局指，去年香港空氣質素是過去25年最好，吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子

（PM2.5）、二氧化氮（NO2）及二氧化硫（SO2）的年均濃度，相對2013年分別減少 43%至62%；同期路邊空氣污染物年均濃度，亦分別減少47%至64%。惟長遠改善亦需落實21項改善措施。

其中，當局擬收緊船用輕質柴油和工業柴油含硫量，由現時上限0.05%收緊至0.001%，與本港車用柴油的法定含硫量看齊，但遠洋輪船可獲豁免。當局指，收緊上限將令船用輕質柴油含硫量減少98%，參考本地船隻2020年排放約380噸二氧化硫及320噸可吸入懸浮粒子，預計收緊後將減少每年約370噸二氧化硫及5噸可吸入懸浮粒子排放。

當局另打算解除沙田燃料限制區內使用液體及固體燃料的限制。當局指，有關限制早於上世紀80年代實施，惟空氣監測數據顯示，該區二氧化硫濃度已由1991年的每立平方14微克，下降至近年5至7微克，與其他地區平均水平相若甚至更低。當局認為，相關限制已不合時宜，而解除限制建議早前已獲地區人士及不同持份者同意。限制解除後，區內市民將可進行一般燒烤活動，食肆亦能使用酒精膏、備長炭或石臘等非氣體燃料作食物加熱用途。