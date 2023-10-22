「以老護老」壓力爆煲　團體倡商社合作　店舖提供空間暫託長者

香港人口老化問題嚴重，「以老護老」情況日趨普遍。有調查發現，逾40%護老者需獨力照顧長者，但近90%人從未使用長者暫託服務。團體認為，不少市民對長者暫託服務欠缺認識，建議政府鼓勵「政商社合作」推動多元化的社區暫託服務，同時加強相關公眾教育，並善用科技完善支援配套。

香港基督教服務處今年8月訪問499名護老者，當中40.7%人年齡為61歲或以上，28.1%則介乎51至60歲。結果發現，33.3%受訪者長期獨力照顧而感到壓力沉重，以最高10分計，他們自評壓力達8至10分，即非常高水平。壓力爆煲下，他們易感到疲勞、易發脾氣，亦持續感到緊張。43.3%受訪人又指，壓力主要來源是「沒有其他人可分擔照顧工作」；27.7%人又指，每日平均花超過8小時或以上照顧長者，等同或甚至超越一份全職工作

調查同時發現，儘管護老者承受壓力，但89.6%受訪者無使用暫託服務，主因是「不認識有關服務」及「擔心被照顧者不適應」。數據反映護老者不認知暫託服務能夠提供協助，亦顯示現有服務未能回應長者實際需要。對於長者暫託服務的期望，護老者則認為首三個重點依次是地點接近居所、可自選服務時間，以及毋須預約，隨時可使用。

香港基督教服務處躍動晚年及社區照顧服務協調主任張燕琳認為，護老者雖有能力照顧長者，但壓力依然沉重，而合適的社區暫託服務能使他們獲得喘息空間。她指，該團體今年5月起與深水埗多間商戶合作，試行「商社合作」的長者社區暫託服務，至今已服務近百人次，認為服務具有需求。她指，相關暫託服務的門檻不高，店舖只要有供2至4人休息的空間便可以，建議政府可帶頭推動，為護老者提供實報實銷津貼，並津貼或嘉許相關商戶。至於商戶可了解社區內護老者的需要，按自身能力提供支援。社福界為商戶提供資訊及訓練，連結社區義工力量，發掘社區的暫託空間。