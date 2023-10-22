團體辦無家者公聽會　提8大元素盼建立友善社區

香港繁華都市的背後，一直存在着無家者社群，他們處於城市中最脆弱的位置，面對居住、就業及醫療等多重困難，生活孤苦無依，簞瓢屢空。有議員及社福團體連同一班無家者今日(22日)舉行發布會，冀社會共同關注無家者的權益和福祉，推動建立無家者友善社區，保障無家者於街上的生存權利，並提出8項元素，為他們提供適切的住屋、醫療、教育和就業支援，協助他們融入社會，重建自信和尊嚴。

議員狄志遠、鄧家彪及張欣宇與基督教關懷無家者協會、社區組織協會及同路舍，今日舉行無家者友善社區公聽會。席間，團體提出8項無家者友善社區的元素，包括社會各界需要共同締造一個公正、友善、尊重及人性化的社會環境；建立無家者友善社區，促進社區共融，鼓勵接納邊緣社群。籌劃及執行制定無家者友善政策，跨部門處理無家者需要；保障無家者於街上生活及休息及免受滋擾的權利；改善房屋政策及住宿服務，支援無家者短、中、長期住屋需要；為無家者建立充分而具針對性的醫療服務，支援其身體及精神健康需要；為無家者設立整全及循序漸進的就業服務以及促進社區教育，加強社會大眾對無家者社群的理解。

公聽會上提出，政府需要保障當任何人成為無家者時，其基本權利及尊嚴仍然得到保障，透過公眾教育，讓大眾了解無家者的生活狀況和面對的困境，並向邊緣社群展現同理及關懷，以建立一個公正、友善、尊重、人性化的社會環境。