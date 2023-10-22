政Whats噏：科大擬開醫學院　林哲玄：即時救唔到火

公營醫院爆煲，醫議人員長期短缺。為咗增加醫療人才，科技大學早前話計劃開開第3間醫學院。醫療衞生界議員林哲玄覺得係好事，但預計開到都要一定時間，最早都要6年至7年，認為救唔到目前人手短缺嘅「近火」，但相信可以開拓好似藥物研究嘅產業喎。

據2021年嘅數字，本港每千人口中有2.1名醫生，低過新加坡、日本等地嘅醫生比例水平。早前科大話未來策略係爭取設立香港第3間嘅醫學院，預計2至3年後開展計劃首階段，將會招收50名醫學生，目標係成為一間每年可培養到200名醫科生嘅學校，仲話科大醫學院除咗會提供醫學訓練，仲會較着重科學研究，但就同現時兩大醫學院嘅學制唔同，會參考北美嘅方式，好似歡迎本身有學士學位嘅人，將來報讀科大醫學院做研究訓練。

對於呢件事，林哲玄認為科大要成立醫學院，就要搵醫院做臨床訓練，喺處理完呢啲嘢之後，到有人畢業都要若干年，最快都要6年至7年，唔能夠即時補充人手短缺，佢形容呢一個「唔係即時救火嘅做法」。

雖然救唔切火啫，但佢覺得長遠計係一件好事，事關香港醫療地位，喺國際上嚟講的確好高，人均壽命係最長，又做到好多微創手術，但喺科研上嘅研發就好小，所以要保持香港嘅醫療地位就一定要科研，而科大話用研究院嘅方式就有助做到呢樣嘢，並不單止提供人數上嘅資源。

對於中大嘅醫學院嚟緊都有啲變動，要請新嘅醫學院院長。講到院長嘅國籍對院校國際化有冇影響嘅時候，林哲玄就覺得國際科嘅意思，係同世界有好多嘅接觸發表嘅論文全世界都會用，「唔在乎院長一個人，佢係邊度嘅人」，佢相信各地都一定有呢一類嘅人，而且水平仲要十分之高。