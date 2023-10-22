政Whats噏：細校拒設副校長　朱國強斥教局「大細超」

現時開辦11班或以下嘅小學，就無副校長嘅職級，而校長職級只係屬於高級小學學位教師，相當於開辦12班或以上「大校」嘅副校長，教育界議員朱國強對呢件事就好有意見，最近仲提出過書面質詢要求教育局局長蔡若蓮調整「細校」人手同校長職級嘅安排，但就話蔡若蓮唔理佢，近日佢又再發追問局長，校長同副校長安排上「大細超」有咩邏輯喎，又斥「為慳錢而損害教育質素，只會得不償失」。

朱國強早前喺立法會提出書面質詢，話班數較少嘅學校人手緊絀，佢哋平均工作量比開辦班數較多的學校大，導致唔少問題出現，包括頻繁人事更替、教師專業發展受阻，同埋會嚴重影響學生學習，建議當局喺有關學校增設副校長一職，以分擔校長嘅工作，並將有關校長嘅職級提升。

之但係，蔡若蓮書面回覆佢話應該聚焦問題嘅核心對症下藥，「不應以為單靠增加人手或提升校長待遇，便可解決問題」。朱國強近日就喺社交平台貼文，直言對局長嘅回應失望，亦感到費解，質疑唔通「善用公帑發揮專業」，就可以將同工不同酬合理化。

朱國強又話既然教育局喺2020/2021學年起，將「細校」小學課程統籌主任職位，由助理小學學位教師職位或課程統籌津貼，提升為小學學位教師職位，同「大校」看齊，喺校長同副校長安排上「大細超」究竟有咩邏輯？佢覺得公帑的確要用所其所，但「細校」喺資源分配處於劣勢，政府應該正視，直言「為慳錢而損害教育質素，只會得不償失」。