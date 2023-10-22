店舖阻街提升罰款首日　食環巡視街市　檔主呻冇生意

針對店舖阻街、亂拋垃圾等定額罰款今日(22日)分別提升至6,000港元及3,000港元。旺角街市一帶商戶均大多沒將貨物霸佔行人路，亦有食環署人員於附近巡視。有街坊指今日的道路較平日好行，但認為重點在於有執法人員在場。不過附近商戶則大呻沒生意仍要「郁吓便罰錢」，揚言即將結業。

東網記者今午到旺角奶路臣街與廣東道一帶視察，發現太多數店舖門外企理，肉檔、菜檔均將貨品推進店內，未有於門外陳列，行人路寬闊，足夠4人平排同時行走，未見爭路場面。另有約20名食環署人員附近巡邏。不過，記者留意到仍有一兩間菜檔於店外行人路、道路擺賣，食環署人員拍攝情況，並勸喻店舖職員收起部分佔據行車路的發泡膠箱。而於海鮮檔集中的一邊，多數店舖均於行人路上架設枱面擺賣。有食環署人員向記者透露，該處屬容忍位置，只要不太誇張便不會罰款。

市民甄太與兒子逛市集後表示，今天阻街的情況稍有改善，坦言與有食環署人員巡邏有關，「有人巡就好點，否則便會亂點」，商戶均會將貨品擺出一點點，農曆新年前更會佔據至路中心。對於商戶生意或受影響，他們則指店舖做生意應在舖位內進行，而非阻街，「條街是用來行路行車」，又說定額罰款金額多少不太重要，「有人執法先有用！」市民冼生冼太則期望定額罰款金額提升有助增加阻嚇力，令店舖「賺埋也不夠罰」，亦期望執法人員多巡查，否則當他們離開後又會打回原形。

不過，有經營40多年的魚檔店主大呻，受到港人北上消費及外遊，生意已經下滑，現時不准在街上陳列，難以吸引人挑選海鮮，亦沒有地方存放貨品，「放出小小，郁吓就便罰6,000港元」，又幾乎天天派人巡查，坦言生意減約60%，「日頭都搞到執笠點夜繽紛」。年屆60多歲的她續指打算提早數年結業，期望當局平衡商戶及行人的需要，「畀條生路行下」。菜檔店員鄧女士亦說，過往平日會將貨品放出一點點，但說現在已經不敢，擔心被罰，「罰6,000港元仲敢啊」，又引述老闆已提點員工注意。