馬會派3250萬獎金　 表揚亞運得獎健兒

賽馬會今天(22日)於沙田馬場舉行「中國香港亞運獎牌運動員賽馬日」，同場進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式，發放3,250萬港元獎金，表揚中國香港代表隊在杭州亞運會刷新紀錄，勇奪53個獎牌的驕人成績。

勇奪9面獎牌的劍擊項目，有16位運動員獲得共450萬港元現金獎勵，當中為劍擊隊奪得歷史首面亞運金牌的劍擊運動員張家朗表示，很高興能與隊友一起取得獎牌和獎勵，這份喜悅實在難以形容，認為馬會的支持對運動員而言是一個很大的鼓勵。

賽艇項目5位運動員亦獲得325萬港元獎勵，賽艇運動員林新棟及王瑋駿奪得男子雙人單槳無舵艇金牌，兩人均表示，付出了很多努力準備杭州亞運會，為中國香港代表隊取得這次亞運會的第一金，感到十分興奮，見證所付出的努力得到回報，希望將來繼續為港爭光。

「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」設現金獎，獎勵在7個頂尖大型運動會中勇奪金、銀、銅獎牌的運動員，香港馬會主席利子厚表示，感謝運動員在比賽中全力以赴，為香港帶來正能量，馬會將透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，鼓勵一眾運動員再接再厲，爭取佳績。