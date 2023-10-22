大學生自殺案頻生　八大聯署呼籲學生家長關注精神健康

近期發生數宗大學生及青少年自殺案件，令人關注學生精神健康。本地8間大學的學生事務代表發表聯合聲明，為相關事件深表哀痛，呼籲學生重視個人心理健康，多關愛自己和身邊人，明白自殘無助解決問題；又促請家長多鼓勵和陪伴子女，助他們渡過難關。

參與聯署的包括香港城市大學協理學務副校長(學生發展)甄潔明、香港浸會大學學生輔導長霍廣賢、嶺南大學協理副校長(學生事務)李東輝、香港中文大學大學輔導長高永雄、香港教育大學副校長(研究與發展)陳智軒、香港理工大學學務長陳炳泉、香港科技大學署理學務長周敬流，以及香港大學學生事務長謝樹基。

聯署呼籲大學生遇困難應尋求幫助，向信任的人傾訴表達個人感受，並善用學校和社區提供的支援服務，以及在校內以至校外與友輩互相關懷和支持。至於社會上的年輕人，聯署呼籲他們關愛自己，在生活和學習之間取得健康平衡，進行讓自我感到快樂和放鬆的活動，例如做運動、聽音樂或幫助他人。

聯署又指，學生面對壓力時可能會因爲缺乏處理危機的經驗而感到困惑，而父母的指導和支持是子女最重要的依靠。父母多鼓勵和陪伴子女，能有助引導他們以更堅強的意志應對困難。