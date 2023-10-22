亂拋垃圾罰款今倍增至$3000　惟旺角街頭及後巷仍見大量廢物堆放

亂拋垃圾的定額罰款亦倍增至3,000港元。不過，旺角街頭的垃圾情況與早前相差不大，熱鬧的街道仍擺滿發泡膠箱；後巷堆放多袋垃圾。有市民亦說不覺得環境特別有改善；亦有市民笑言寧願持着垃圾回家扔。

本報記者今午(22日)到旺角多條街道及後巷巡視，發現即使亂拋垃圾罰款額已調升，但街頭仍遍布垃圾，例如砵蘭街附近一條約50米的後巷，多間食肆的後門外有棄置的紙皮箱、發泡膠箱及相信裝着廚餘的黑色垃圾袋。另有建築廢料被棄於後巷陰暗處，粗略計算有近30件大大小小垃圾。另外，西洋菜南街有已爆滿的垃圾桶的附近亦堆滿10多袋垃圾，內有食物盒等。路人繼續試圖於垃圾桶頂違法扔垃圾。

於港島居住黃小姐與黃太表示，旺角街頭的垃圾情況與過去沒太大分別，不認為特別乾淨。她們認為亂拋垃圾的人一向只是少數。手持已用紙巾的黎小姐則指，不知道罰款金額今日增加，但一向不會隨扔垃圾，寧願留待回家或找附近垃圾桶才棄置，因此加罰款對她沒有影響。但她認為近日街頭的垃圾量已減少。

另外，狗隻糞便弄污街道的定額罰款金額亦已提高至3,000港元。有寵物主人支持修訂，指防止狗隻污染環境衞生屬主人責任，稱其狗隻已老邁，外出時會為牠穿上尿片。他又認為加強罰則能增加阻嚇性，支持增罰款金額。