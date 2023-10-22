推支援認知障礙症患者計劃　團體拍片助長者回溫人生經歷

認知障礙症患者漸漸失去記憶，失去人生價值。有關注團體透過拍片，梳理患病長者的人生經歷，肯定其價值；又透過社區教育、有聲書等方式，增加公眾對認知障礙症患者的了解，建立認知友善社區。

香港耆康老人福利會今日(22日)宣布推出「智樂人生」計劃，從身心靈支援患上認知障礙症長者的照顧者，連繫義工和各界共建認知友善社區。計劃會以拍攝人生故事短片的方式，為患上認知障礙症的長者和他的照顧者重新梳理其人生經歷、照顧歷程，確認他們的人生價值和付出，促進雙方的了解和感情。

短片主角之一的照顧者鄺小燕，因母親8年前開始出現認知障礙症的病徵，毅然放棄國外的家庭和事業，回港擔任母親的全職照顧者，更專門學習中醫和更多照顧認知障礙症患者的知識，治好了母親的三高情況和坐骨神經痛。有見長者患認知障礙症的情況愈來愈普遍，家人的照顧雖然重要，但同時她亦呼籲醫護和社會人士對患者多點體諒和關懷，讓長者能擁有愉快的晚年。

義工隊「耆影俠」成員馮景煌希望，觀眾能透過短片，明白認知障礙症患者也有能力過有序的生活；義工郭紹恩則指短片令他明白即使發現患上認知障礙症，仍要保持積極樂觀，又說片段中的照顧者堅守一世陪伴的承諾，令他深受感動。

耆康會亦透過招募和培訓「智」友善大使進行社區教育，以及特別製作「It’s OK not to be OK」一套三冊有聲書，令市民認識認知障礙症，了解患者和照顧者的需要和面對的困難，聽到他們的心聲，並聯繫和推動社會各界共同建設認知友善社區。