推支援認知障礙症患者計劃　團體拍片助長者回溫人生經歷

認知障礙症患者漸漸失去記憶,失去人生價值。有關注團體透過拍片,梳理患病長者的人生經歷,肯定其價值;又透過社區教育、有聲書等方式,增加公眾對認知障礙症患者的了解,建立認知友善社區。

香港耆康老人福利會今日(22日)宣布推出「智樂人生」計劃,從身心靈支援患上認知障礙症長者的照顧者,連繫義工和各界共建認知友善社區。計劃會以拍攝人生故事短片的方式,為患上認知障礙症的長者和他的照顧者重新梳理其人生經歷、照顧歷程,確認他們的人生價值和付出,促進雙方的了解和感情。

短片主角之一的照顧者鄺小燕,因母親8年前開始出現認知障礙症的病徵,毅然放棄國外的家庭和事業,回港擔任母親的全職照顧者,更專門學習中醫和更多照顧認知障礙症患者的知識,治好了母親的三高情況和坐骨神經痛。有見長者患認知障礙症的情況愈來愈普遍,家人的照顧雖然重要,但同時她亦呼籲醫護和社會人士對患者多點體諒和關懷,讓長者能擁有愉快的晚年。

義工隊「耆影俠」成員馮景煌希望,觀眾能透過短片,明白認知障礙症患者也有能力過有序的生活;義工郭紹恩則指短片令他明白即使發現患上認知障礙症,仍要保持積極樂觀,又說片段中的照顧者堅守一世陪伴的承諾,令他深受感動。

耆康會亦透過招募和培訓「智」友善大使進行社區教育,以及特別製作「It’s OK not to be OK」一套三冊有聲書,令市民認識認知障礙症,了解患者和照顧者的需要和面對的困難,聽到他們的心聲,並聯繫和推動社會各界共同建設認知友善社區。