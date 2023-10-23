市建局為九龍城泰裔居民義診　設即時傳譯支援泰人社群

九龍城一直有「小泰國」的稱號，全港5萬名泰裔人士，每3人便有一人在九龍城居住或工作。市區重建局於去年5月啟動衙前圍道/賈炳達道發展計劃後，與在「龍城區」服務泰裔居民多年的基督教宣道會香港區聯會轄下的「泰人恩福服務中心」合作，組織「泰人服務隊」，擔任市建局與泰人社群的溝通橋樑，並為泰人提供義診。

負責統籌「泰人服務隊」的中心社工黎憫靈姑娘表示，本港泰裔人士多從事飲食、家庭傭工、按摩等行業，日積月累下，筋骨多有勞損。當他們需要尋求專業醫療服務時，卻因語言不通造成障礙。中心負責人黎李翠玲解釋，很多泰裔人士因為不諳廣東話或英語，與醫護人員溝通時出現「雞同鴨講」的情況，未能準確說出病情或理解醫學名詞。醫生較難就病情提出較深入提問，致問診結果較為表面，不能對症下藥。她稱，這情況在醫療方面十分明顯，甚至有時會耽誤病情。

針對泰人求醫時言語不通的問題，市建局支援「泰人服務隊」籌辦提供泰語即時傳譯的義診服務，囊括中西醫及物理治療師，「泰人服務隊」服務大使會在場擔當溝通橋樑，為醫生及參加者作即時傳譯。首次義診服務於今年5月展開，並於7月下旬舉辦了第二次服務日，合共有183人參與。剛過去的一次義診日，共有5位註冊西醫及中醫提供義診服務。

義工和護士會先為參加者完成基本身體檢查，例如計算身高體重指數、量血壓及血糖，其後會由西醫問診，為病人提供專業醫學意見，如果有需要會轉介他們至合適專科，以免延誤病情。除註冊西醫外，同場亦有註冊中醫師，為病人望聞問切開出藥方。

現居於粉嶺，來港逾半世紀的陳婆婆年近8旬，不時到九龍城參與「泰人義工隊」活動。她認為不少居港泰國人對廣泰兩語傳譯服務需求殷切，特別是醫療方面，較難清楚了解病情。她平日前往政府診所求診較多，但由於病人眾多，醫生較難花長時間解釋病情。義診日期間，她接受了身體檢查，以及中醫把脈。該服務讓她按時得悉身體狀況，感到安心。

市建局與「泰人恩福服務中心」商討後，計劃在今年度「泰人服務隊」新增多項服務， 包括個人及家庭輔導服務，全面支援泰人的身心靈健康。「泰人服務隊」將持續擴大服務範圍，繼續透過免費家居維修服務、義診服務、協助籌辦泰國文化活動等，加強維繫九龍城泰人社區網絡，以及承傳「龍城」社區獨有的文化。