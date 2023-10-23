河套醫院推新服務　縮短公院輪候時間

位於落馬洲河套區的「中央援港應急醫院」，於今年4月起推行「日間放射診斷服務先導計劃」，邀請臨床情況合適的病人轉往應急醫院接受服務，提供電腦掃描造影及磁力共振掃描造影。醫院管理局公布，當局再擴展多個服務範疇，包括推行內視鏡服務先導計劃，及提供睡眠測試服務等。日後相關的輕症患者可自願選擇到應急醫院接受檢查。當局指，擴展計劃可善用現有的設備，處理需提早檢查的病人但屬於非緊急的個案，藉此分流病人以改善公院輪候時間，提高公院服務效率，「最重要想測試這樣的分流方法是否有用」。

醫院設立內視鏡檢驗部，將於本月31日推行「內視鏡服務先導計劃」，為患有胃痛及胃酸倒流的合適病人提供胃內視鏡檢查。服務對象為18至70歲，非緊急的非住院病人，包括由家庭醫學部轉介的個案，及輪候逾6個月的專科門診非緊急個案。計劃試行期間，每周提供5個服務時段，每個時段為7至8個病人提供檢查，計劃日後擴展至每周10個服務時段。

雅麗氏何妙齡那打素醫院內視鏡檢驗部部門主管葉偉文表示，掃描造影結果會送回原來覆診的醫院，待病人覆診時跟進，若檢查後發現異常，原本跟進的專科則可盡快安排診斷及跟進，對及早控制病情有莫大幫助。新界東醫院聯網臨床服務統籌冼藝泉表示，先導計劃初時服務量雖然不多，最大好處是能節省病人輪候時間，港人對公立醫院服務需求殷切，一些輕症、非緊急個案動輒要等候一年至兩年甚至更長，「但市民如果願意到應急醫院做，(輪候時間)一定快好多」，能藉此填補現時在公院難以提供的服務。

當局本月31日起亦會增設睡眠測試服務，利用10間配備獨立洗手間的單人房間，為公立醫院有鼻鼾問題及疑有睡眠窒息症的輕症患者提供服務。應急醫院每周會提供40個測試名額，期間有兩名護士及部分支援人員會全程監察病人臨床情況。冼藝泉解釋，本港約有34萬名市民患有不同程度的睡眠窒息症，公立醫院現時集中處理嚴重的患者，若輕症患者則自行回家進行測試，但無專業人士在場協助，導致成功率不高，增設睡眠測試服務後則可解決相關情況。

另外，應急醫院本月初已增設微生物化驗服務，提供多重耐藥性菌類篩查等的細菌監定及檢測，一旦發現有不同帶菌者案例，醫院會將帶菌者隔離，亦會做病人追蹤阻止細菌傳播。

至於放射科每日服務量亦逐步增加，由4月21日至9月30日累計服務量達4,484宗個案，包括3,266次電腦掃描及1,218次磁力共振掃描。當局預計料至今年年底，可完成共8,000次放射檢查。輪候時間方面，截至9月30日，參與先導計劃的病人，其輪候時間接中位數有顯著改善，其中電腦掃描由123周縮短至38周；磁力共振掃描由122周縮短至50周。