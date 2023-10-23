政Whats噏：江玉歡兩度遭的士拒載　轟政府引入扣分制係亂落刀

由於「黑的」濫收車資、拒載等違法手段嚇壞旅客，為改善的士服務質素，政府擬修例引入的士司機違例扣分制。係咪有效？議員江玉歡(Doreen)日前就遇到兩部的士拒載，話唔少冚旗的士泊喺街等網约order，再加上「白牌車」嘅問題，炮轟政府有法不用、有法不執，反而疊床架屋加扣分制，亂咁落刀根本解決唔到問題。

立法會正審議緊《2023年道路交通法例〈提升個人化點對點交通服務〉（修訂）條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》。修例唔單止會增加「白牌車」嘅罰則，仲會引入的士扣分制，即係當的士司機干犯相關罪行時會被記分，若累計至某水平時，將會觸發罰則，任何兩年期間內因干犯該等罪行，而累計被記15分或以上者，會被取消駕駛的士資格一段期間。

Doreen今日(23日)喺社交平台貼文，話呢排遊客多咗，但市面上隨手可截嘅的士就少咗，佢尋日(22日)喺尖沙咀街頭嘗試截的，兩部的士喺打開咗車門，司機問完目的地後就藉口拒載；喺黃昏時候，Doreen再到佐敦一帶，街道兩旁有好多冚旗的士喺度等候網约order，佢話最近呢啲問題嚴重咗，要搭的士嘅市民惟有用平台叫車或叫Uber。

面對呢啲問題，Doreen提出一連串嘅疑問，包括有冇喺遊客增多後加強對違規嘅的士司機執法？政府有冇面對的士行業千蒼百孔嘅真正因由？政府依家提出嘅的士扣分制係咪可以有效解決問題？最後佢嘅結論係，依家現有的法例不執行，反而喺加扣分制只係疊床架屋。

實際上，的士團體強烈反對引入扣分制。Doreen話香港的士收費算係偏低，政府係咪可以考慮調整收費，令的士行業較為吸引？同時，都要正視網約車嘅問，佢又引述另一議議員李鎮強曾經講過，話依家有公司公開日租車畀Uber司機，可以咁講，想揸就得，對乘客全無保障。佢直指政府對Uber總唔能夠袖手旁觀，規管或取締唔係個太難嘅決定。

Doreen直斥「有法不用、有法不執，怎樣叫我支持扣分制？」佢話要解決問題，首先要先問對問題，胡亂搵一個較易嘅方法嚟茖刀，唔能夠解決問題。

提到「白牌車」，航運交通界議員易志明早前都鬧爆政府喺過去取締「白牌車」不力，表明提出修訂，將「白牌車」罪行可判處監禁期增加一倍，由首次被定罪嘅3個月增加至6個月；再次定罪則由6個月增至12個月，以加強阻嚇力。