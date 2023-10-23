滑翔傘月底實名制　陳沛良憂自願參與成效　促登記者接受培訓

近年發生多宗涉及滑翔傘的事故，滑翔傘協會及國際滑翔傘協會將於本月底推行實名登記制。本身從事保險業的議員陳沛良今早(23日)在電台節目指登記制度屬自願參與，質疑是否完全有效，或存在漏洞。

陳沛良認為滑翔傘屬高危活動，需要專業訓練，建議即使登記程序繁複，政府須要求所有參與人士加入兩個負責登記的協會，接受基本技能訓練或正式培訓，將不屬於兩個協會的會員、或並非進行商業活動受酬的自由飛行者納入規管。

他又指現時自由飛行者一般較難以個人名義購買保險，大多保險公司不會承保，日後如有登記制度和飛行資格認證等嚴格規管，參與人數增加，保險公司或會較大機會考慮承保。

出席同一電台節目的香港滑翔傘協會副會長陳家耀表示，過往的滑翔傘意外大多涉及持牌飛行員，受天氣突然變壞等因素影響，導致發生意外，當登記系統本月底啟動後，不只會員，任何使用滑翔傘的人士都可以免費和自願在網上登記，協會收集資料並獲飛行員認可後，將提交民航處，相信登記制實行後，一旦有意外等緊急情況，有助加快辨認飛行員。

滑翔傘協會及國際滑翔傘協會將於本月31日起，推行「滑翔傘活動實名登記」系統，並將負責管理及更新登記名冊，亦會為登記人士提供帶有註冊編號的標籤，供他們在滑翔傘裝備上貼上和展示。